Новый посол России на Маврикии Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Притвираджсингу Рупану, сообщает пресс-служба дипмиссии в телеграм-канале.

«15 октября Чрезвычайный и полномочный посол России на Маврикии Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану», — говорится в сообщении.

По итогам официальной церемонии, которая прошла в государственной резиденции президента — во дворце Le Reduit, Зейналова подчеркнула, что Россия будет и дальше продолжать оказывать поддержку Маврикию «во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии».

Верительная грамота — это официальный документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя в стране. Это письмо от одного главы государства другому. В документе обозначена роль нового посла в качестве официального представителя страны. Вручение верительных грамот — это заключительная процедура вступления чрезвычайного посла в свои обязанности.

Президент Владимир Путин назначил Зейналову послом в Республике Маврикий 13 сентября. До нее этот пост занимал Константин Климовский — его назначили в сентябре 2017 года.

Ранее Зейналова работала на телевидении — с 1997 года. Она делала репортажи для программы «Вести недели» для телеканала «Россия», в 2003 году ушла работать на «Первый канал». Кроме этого, с 2012 по 2016 год вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале, а осенью 2016 года журналистка приступила к работе на НТВ, где вела итоговую новостную передачу.