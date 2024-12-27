 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Финляндии сообщили о повреждении четырех подводных кабелей

Фото: Arne Dedert / DPA / Global Look Press
Фото: Arne Dedert / DPA / Global Look Press

Нарушена работа четырех коммуникационных кабелей, отходящих из Финляндии по дну Балтийского моря, сообщает Yle. Ранее сообщалось о повреждении трех кабелей.

Три кабеля передачи данных ведут из Финляндии в Эстонию, один — из Финляндии в Германию. Неясно, существует ли связь между помехами в работе кабеля передачи данных и повреждением EstLink 2, пишет портал.

Накануне в Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей. Полиция расследует дело как вандализм при отягчающих обстоятельствах.

В Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей
Политика
Маршрут танкера Eagle S

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур написал в соцсети Х об отправке эстонского флота к EstLink 1, чтобы «обезопасить энергетическую связь с Финляндией».

Yle пишет, что обрыв кабелей в долгосрочной перспективе повлияет на цену на электричество в Эстонии, поскольку стране может понадобиться вводить в эксплуатацию угольную электростанцию.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии, также в него входят свыше 170 км линий постоянного тока, из них около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), порядка 147 км — по дну Финского залива и около 14 км — по суше в Финляндии (воздушный кабель).

Кабель ввели в эксплуатацию в сентябре после продолжительного ремонта с начала года «из-за неисправности». Повреждения искали почти два месяца, после чего произвели замену участка кабеля длиной более 300 м на новый.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Финляндия Эстония энергоснабжение
Материалы по теме
Оператор оценил срок ремонта поврежденного кабеля в Финском заливе
Технологии и медиа
В Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей
Политика
Еще три кабеля связи оказались повреждены между Эстонией и Финляндией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Российские военные заняли села Загрызово и ИвановкаПолитика, 13:12
Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой при отказе покинуть резиденциюПолитика, 13:11
Какие важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ приняты в 2024 годуНедвижимость, 13:11
Первый раз на лыжах и сноуборде: что важно знатьPro, 13:10
Хакеры начали красть криптовалюту по приглашению в Zoom. Как это работаетКрипто, 13:08
Призер Олимпиады вернулся в «Динамо» после приостановки контрактаСпорт, 12:58
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 12:56
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Прокуроры из Азербайджана прибыли в Грозный по делу о падении EmbraerОбщество, 12:52
До десяти лет тюрьмы. 7 статей, по которым чаще всего судят руководителейPro, 12:49
В Ростове разрешили учебник ОБЖ с советами девушкам о коротких юбкахОбщество, 12:47
ФСБ показала видео с готовившими теракт в Москве убитыми террористамиОбщество, 12:44
«Коммерсантъ» сообщил о росте цен на безалкогольные напитки до 15%Бизнес, 12:43
Путин выразил Моди соболезнования в связи со смертью экс-премьера ИндииПолитика, 12:40
В Госдуме предложили ввести программу по сохранению здоровья мужчинОбщество, 12:38