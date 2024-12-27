В Финляндии сообщили о повреждении четырех подводных кабелей

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Нарушена работа четырех коммуникационных кабелей, отходящих из Финляндии по дну Балтийского моря, сообщает Yle. Ранее сообщалось о повреждении трех кабелей.

Три кабеля передачи данных ведут из Финляндии в Эстонию, один — из Финляндии в Германию. Неясно, существует ли связь между помехами в работе кабеля передачи данных и повреждением EstLink 2, пишет портал.

Накануне в Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей. Полиция расследует дело как вандализм при отягчающих обстоятельствах.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур написал в соцсети Х об отправке эстонского флота к EstLink 1, чтобы «обезопасить энергетическую связь с Финляндией».

Yle пишет, что обрыв кабелей в долгосрочной перспективе повлияет на цену на электричество в Эстонии, поскольку стране может понадобиться вводить в эксплуатацию угольную электростанцию.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии, также в него входят свыше 170 км линий постоянного тока, из них около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), порядка 147 км — по дну Финского залива и около 14 км — по суше в Финляндии (воздушный кабель).

Кабель ввели в эксплуатацию в сентябре после продолжительного ремонта с начала года «из-за неисправности». Повреждения искали почти два месяца, после чего произвели замену участка кабеля длиной более 300 м на новый.