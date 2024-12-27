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Мороз до минус 6 градусов придет в Москву в новогоднюю ночь

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Новости Москвы
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Новый год 2025
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь может опуститься до отметки от минус 1 до минус 6 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В новогоднюю ночь на среду, 1 января, заглянет гребень антициклона, благодаря чему в Москве ожидается переменная облачность, без осадков и легкие бодрящие морозцы от минус 1 до минус 6», — уточнил синоптик.

В ночь на 28 декабря при температуре воздуха от 0 градусов до минус 3 может образоваться тонкая наледь на дорогах, предупредил он. В воскресенье, 29 декабря, ожидают снег и мокрый дождь при температуре до плюс 4 градусов. Затем, в нерабочий понедельник, 30 декабря, в городе также будут мокрый снег и плюсовая температура. Со вторника, 31-го числа, начнет холодать и выпадет немного снега.

Вильфанд пообещал европейской части России температуру выше нормы
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Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключил, что в европейской части России в новогоднюю ночь могут пройти дожди, а праздник придется отмечать под зонтиками.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в свою очередь, обещала, что в новогоднюю ночь в Москве похолодает до минус 5–10 градусов.

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