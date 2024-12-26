Вильфанд не исключил дождь в новогоднюю ночь в Москве
Температура в европейской части России в последние дни года будет держаться около нуля, в новогоднюю ночь она постепенно станет снижаться до минус пяти, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Может быть, и придется [отмечать с зонтиками из-за температуры выше ноля]», — сказал синоптик.
До конца года температура в европейской части России, на Урале и в Сибири будет выше нормы, спрогнозировал Вильфанд.
Сейчас морозы, с его слов, есть на Дальнем Востоке, где сейчас формируется антициклон, который приведет к аномально низким температурам. В завершение декабря на Чукотке и в Якутии прогнозируются морозы до 45-55 градусов.
В новогоднюю ночь в Москве похолодает до минус пяти-десяти градусов, обещала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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