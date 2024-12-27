ФСБ показала видео приговора американцу из дела Дворковича. Видео

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ФСБ показала кадры оглашения приговора гражданину США Джину (Евгению) Спектору, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж. На видео он находится в клетке для подсудимых, за кадром судья оглашает приговор.

Спектора приговорили в сентябре 2022 года к трем с половиной годам колонии строгого режима. Следствие полагало, что он дал взятку Анастасии Алексеевой, экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Он рассчитывал, что она поможет не вносит несколько препаратов для похудения в список запрещенных в России.

24 декабря также стало известно, что Спектору вынесли приговор еще и по делу о шпионаже — его приговорили к 15 годам лишения свободы. По версии ФСБ, осужденный работал на Пентагон и «аффилированную с ним коммерческую организацию». В частности, он собирал и передавал за границу данные «по биотехнологической и биомедицинской тематикам», в частности составляющие гостайну. Эти данные должны были использоваться в США для создания «системы высокоскоростного генетического скрининга» россиян, сообщили в ФСБ.