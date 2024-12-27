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ФСБ показала видео приговора американцу из дела Дворковича. Видео

ФСБ показала видео приговора осужденному на 15 лет за шпионаж американцу

ФСБ показала видео приговора американцу из дела Дворковича. Видео
Video

ФСБ показала кадры оглашения приговора гражданину США Джину (Евгению) Спектору, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж. На видео он находится в клетке для подсудимых, за кадром судья оглашает приговор.

Спектора приговорили в сентябре 2022 года к трем с половиной годам колонии строгого режима. Следствие полагало, что он дал взятку Анастасии Алексеевой, экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Он рассчитывал, что она поможет не вносит несколько препаратов для похудения в список запрещенных в России.

24 декабря также стало известно, что Спектору вынесли приговор еще и по делу о шпионаже — его приговорили к 15 годам лишения свободы. По версии ФСБ, осужденный работал на Пентагон и «аффилированную с ним коммерческую организацию». В частности, он собирал и передавал за границу данные «по биотехнологической и биомедицинской тематикам», в частности составляющие гостайну. Эти данные должны были использоваться в США для создания «системы высокоскоростного генетического скрининга» россиян, сообщили в ФСБ.

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