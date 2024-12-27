Медведев пригрозил Европе из-за отказа спасать тонущих российских моряков

Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Нельзя простить Европе отказ норвежского судна Oslo Carrier 3 спасти российских моряков с тонущего сухогруза Ursa Major, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Необходимо «наказать Европу», пояснил Медведев, упомянув, что именно этот регион повинен в срыве стамбульских переговоров по миру на Украине. Медведев также обвинил Европу в поставках оружия Украине и в полной русофобии. В связи с этим он поддержал беспорядки, которые мигранты устраивают в Европе.

«Почему так жестко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» — написал Медведев.

Ранее группа компаний «Оборонлогистика» — владелец Ursa Major (с латинского — «Большая Медведица») сообщила, что норвежское судно отказалось принимать на борт моряков в шлюпке, которые спаслись с сухогруза. Норвежцы тогда сослались на некий запрет.

4 декабря в Средиземном море между Испанией и Алжиром затонуло судно Ursa Major после взрыва в машинном отделении. 14 моряков удалось спасти, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Компания «Оборонлогистика» сообщила, что на правом борту судна обнаружили пробоину размером 50 на 50 см, и назвала произошедшее терактом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По информации «Оборонлогистики», на борту находились два портовых крана весом 380 т каждый, предназначенные для расширения портового терминала, а также 45-тонные крышки люков для новых ледоколов, которые должны были работать на Северном морском пути. Судно должно было прибыть во Владивосток 22 января, согласно данным Marinetraffic.