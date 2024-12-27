 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Медведев пригрозил Европе из-за отказа спасать тонущих российских моряков

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Нельзя простить Европе отказ норвежского судна Oslo Carrier 3 спасти российских моряков с тонущего сухогруза Ursa Major, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Необходимо «наказать Европу», пояснил Медведев, упомянув, что именно этот регион повинен в срыве стамбульских переговоров по миру на Украине. Медведев также обвинил Европу в поставках оружия Украине и в полной русофобии. В связи с этим он поддержал беспорядки, которые мигранты устраивают в Европе.

«Почему так жестко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» — написал Медведев.

Ранее группа компаний «Оборонлогистика» — владелец Ursa Major (с латинского — «Большая Медведица») сообщила, что норвежское судно отказалось принимать на борт моряков в шлюпке, которые спаслись с сухогруза. Норвежцы тогда сослались на некий запрет.

«Оборонлогистика» раскрыла детали взрывов перед затоплением Ursa Major
Политика
Фото:Reuters

4 декабря в Средиземном море между Испанией и Алжиром затонуло судно Ursa Major после взрыва в машинном отделении. 14 моряков удалось спасти, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Компания «Оборонлогистика» сообщила, что на правом борту судна обнаружили пробоину размером 50 на 50 см, и назвала произошедшее терактом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По информации «Оборонлогистики», на борту находились два портовых крана весом 380 т каждый, предназначенные для расширения портового терминала, а также 45-тонные крышки люков для новых ледоколов, которые должны были работать на Северном морском пути. Судно должно было прибыть во Владивосток 22 января, согласно данным Marinetraffic.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Ursa Major кораблекрушение Норвегия Евросоюз Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Владелец раскрыл, как спасли экипаж тонущего российского судна Ursa Major
Общество
«Оборонлогистика» раскрыла, что помешало спасти тонувшее судно Ursa Major
Политика
Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Российские военные заняли села Загрызово и ИвановкаПолитика, 13:12
Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой при отказе покинуть резиденциюПолитика, 13:11
Какие важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ приняты в 2024 годуНедвижимость, 13:11
Первый раз на лыжах и сноуборде: что важно знатьPro, 13:10
Хакеры начали красть криптовалюту по приглашению в Zoom. Как это работаетКрипто, 13:08
Призер Олимпиады вернулся в «Динамо» после приостановки контрактаСпорт, 12:58
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 12:56
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Прокуроры из Азербайджана прибыли в Грозный по делу о падении EmbraerОбщество, 12:52
До десяти лет тюрьмы. 7 статей, по которым чаще всего судят руководителейPro, 12:49
В Ростове разрешили учебник ОБЖ с советами девушкам о коротких юбкахОбщество, 12:47
ФСБ показала видео с готовившими теракт в Москве убитыми террористамиОбщество, 12:44
«Коммерсантъ» сообщил о росте цен на безалкогольные напитки до 15%Бизнес, 12:43
Путин выразил Моди соболезнования в связи со смертью экс-премьера ИндииПолитика, 12:40
В Госдуме предложили ввести программу по сохранению здоровья мужчинОбщество, 12:38