Губернатор сообщил о сбитых дронах над Тульской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Суворовского района Тульской области. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
Количество уничтоженных дронов глава региона не уточнил. «По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Глава области добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Дроны ВСУ регулярно атакуют российские регионы. В последний раз в Тульской области объявили опасность атаки беспилотников 22 декабря.
В ночь на 27 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что над областью был сбит один беспилотник самолетного типа.
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