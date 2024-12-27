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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о сбитых дронах над Тульской областью

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Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Суворовского района Тульской области. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

Количество уничтоженных дронов глава региона не уточнил. «По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Глава области добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

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Дроны ВСУ регулярно атакуют российские регионы. В последний раз в Тульской области объявили опасность атаки беспилотников 22 декабря.

В ночь на 27 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что над областью был сбит один беспилотник самолетного типа.

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Тульская область дроны Дмитрий Миляев
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