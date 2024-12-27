Глава Брянской области в третий раз за ночь сообщил о сбитых дронах ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают оперативные и экстренные службы.

Данное сообщение является третьим в ночь с 26 на 27 декабря. В первый раз губернатор написал о сбитом дроне в 01:46 мск, во второй — в 05:31 мск. Третье сообщение об уничтожении беспилотников опубликовано в 05:57 мск. В предыдущих случаях также отмечалось отсутствие пострадавших и разрушений.

Дроны ВСУ регулярно атакуют регионы России. В ночь на 27 декабря о сбитых над Тульской областью беспилотниках также сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.