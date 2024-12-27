Посол России рассказал о противодействии Москвы и Пекина действиям Запада

Посол Моргулов: Москва и Пекин ответят на сдерживание со стороны Запада

Игорь Моргулов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Москве и Пекину предстоит ответить «двойным противодействием» на «двойное сдерживание» со стороны Запада. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью «РИА Новости».

«Предстоящий год для наших стран пройдет под знаком празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне», — сказал посол.

Моргулов отметил единство Москвы и Пекина «в том, что сохранение исторической памяти, недопущение переписывания истории, героизации преступников и забвения их жертв являются общей задачей всего человечества».

Дипломат добавил, что Россия в 2025 году ожидает визит китайского лидера Си Цзиньпина. «Из того, что не является секретом — в порядке очередности в следующем году ожидается визит председателя КНР в Россию», — сказал дипломат.

Си Цзиньпин в последний раз посещал Россию в октябре, он приезжал на саммит БРИКС. Путин, в свою очередь, приезжал в Пекин на двустороннюю встречу с китайским лидером в мае. Тогда председатель КНР назвал переговоры с главой российского государства откровенными, дружескими и содержательными.

Президент России отмечал, что считает Си Цзиньпина своим другом. «Мы (Россия и Китай. — РБК) очень часто, практически всегда, координируем свои действия на международной арене. Это очень серьезный элемент международной жизни. Мы и дальше будем это делать», — сказал Путин во время прямой линии 19 декабря.

Путин также отметил, что сегодня объем торговли России и Китая, по разным оценкам, составляет $220–240 млрд и продолжает расти.