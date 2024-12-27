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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили еще два дрона ВСУ над Брянской областью

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Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщает глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Он отметил, что никто не пострадал и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

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Богомаз ранее, в ночь на 27 декабря, уже сообщал о сбитом дроне ВСУ. Тогда, по его словам, пострадавших и разрушений не было. Также об уничтожении беспилотников сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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