Силы ПВО сбили еще два дрона ВСУ над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщает глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Он отметил, что никто не пострадал и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Богомаз ранее, в ночь на 27 декабря, уже сообщал о сбитом дроне ВСУ. Тогда, по его словам, пострадавших и разрушений не было. Также об уничтожении беспилотников сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.