Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон
Силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью один беспилотник самолетного типа, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.
Дроны ВСУ регулярно атакуют Брянскую область и другие приграничные регионы. В ночь на 25 декабря силы ПВО уничтожили два дрона самолетного типа над областью. Богомаз тогда сообщил, что пострадавших и разрушений нет.
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