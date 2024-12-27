Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон

Силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью один беспилотник самолетного типа, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Дроны ВСУ регулярно атакуют Брянскую область и другие приграничные регионы. В ночь на 25 декабря силы ПВО уничтожили два дрона самолетного типа над областью. Богомаз тогда сообщил, что пострадавших и разрушений нет.