Эстония решила попросить НАТО о размещении «флота сдерживания»
Эстония хотела бы, чтобы НАТО предоставило дополнительные морские силы в качестве «флота сдерживания». Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал на пресс-конференции после заседания по поводу повреждения кабеля EstLink 2, сообщает Postimees.
На вопрос о том, должна ли Эстония начать консультации в рамках ст. 4 Североатлантического договора, Михал ответил, что поговорит по этому вопросу с генсеком НАТО Марком Рютте.
В среду, 25 декабря, эстонский оператор Elering сообщил об аварийном отключении кабеля Estlink 2, соединяющего страну с Финляндией. Финские полиция и пограничники начали совместное расследование по факту повреждения подводного электрокабеля. Полиция Финляндии также задержала нефтяной танкер Eagle S в Финском заливе по подозрению в обрыве кабеля.
EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии, также в него входят свыше 170 км линий постоянного тока, из них около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), порядка 147 км — по дну Финского залива и около 14 км — по суше в Финляндии (воздушный кабель).
Кабель ввели в эксплуатацию в сентябре после продолжительного ремонта с начала года «из-за неисправности». Повреждения искали почти два месяца, после чего произвели замену участка кабеля длиной более 300 м на новый.
Читайте РБК в Telegram.
Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN
В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве
Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов
Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов