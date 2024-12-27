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Политика ,  
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Эстония решила попросить НАТО о размещении «флота сдерживания»

Премьер Михал: Эстония обсудит с НАТО возможность размещения «флота сдерживания»

Эстония хотела бы, чтобы НАТО предоставило дополнительные морские силы в качестве «флота сдерживания». Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал на пресс-конференции после заседания по поводу повреждения кабеля EstLink 2, сообщает Postimees.

На вопрос о том, должна ли Эстония начать консультации в рамках ст. 4 Североатлантического договора, Михал ответил, что поговорит по этому вопросу с генсеком НАТО Марком Рютте.

Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строя
Технологии и медиа
Фото:Ross Land / Getty Images

В среду, 25 декабря, эстонский оператор Elering сообщил об аварийном отключении кабеля Estlink 2, соединяющего страну с Финляндией. Финские полиция и пограничники начали совместное расследование по факту повреждения подводного электрокабеля. Полиция Финляндии также задержала нефтяной танкер Eagle S в Финском заливе по подозрению в обрыве кабеля.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии, также в него входят свыше 170 км линий постоянного тока, из них около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), порядка 147 км — по дну Финского залива и около 14 км — по суше в Финляндии (воздушный кабель).

Кабель ввели в эксплуатацию в сентябре после продолжительного ремонта с начала года «из-за неисправности». Повреждения искали почти два месяца, после чего произвели замену участка кабеля длиной более 300 м на новый.

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Теги
Эстония НАТО флот
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