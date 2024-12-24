Бывший PR-директор Белого дома посоветовал Маску не идти в политику
Бывший директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи посоветовал миллиардеру и будущему соруководителю Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску не заниматься политикой и сосредоточиться на своем бизнесе. Об этом Скарамуччи заявил ведущему Вольфу Блитцеру на канале CNN.
Соответствующий отрывок программы экс-директор опубликовал у себя на странице в Х.
«Занимайтесь бизнесом. Вы отлично справляетесь. С момента выборов вы заработали пару сотен миллиардов долларов», — сказал он.
Скарамуччи посоветовал Маску быть осторожным, «потому что он наживет себе врагов, о которых даже не подозревает». «И стимулы в Вашингтоне совершенно иные, чем в бизнесе», — добавил он.
Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) назначил Маска соруководителем DOGE в будущей администрации. Миллиардер неоднократно критиковал за неэффективность бюрократический аппарат в Штатах. Также он говорил о желании сократить федеральные расходы на $2 трлн и обещал «вызвать шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств». Критики уже называют Маска «теневым президентом» США.
Богатейший человек в мире Илон Маск пожертвовал более $152 млн на предвыборную кампанию Трампа и активно участвовал в его митингах. В этом году компания миллиардера SpaceX получила правительственные контракты на сумму $3,6 млрд.
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