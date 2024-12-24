 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Бывший PR-директор Белого дома посоветовал Маску не идти в политику

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Энтони Скарамуччи
Энтони Скарамуччи (Фото: Albin Lohr-Jones / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Бывший директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи посоветовал миллиардеру и будущему соруководителю Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску не заниматься политикой и сосредоточиться на своем бизнесе. Об этом Скарамуччи заявил ведущему Вольфу Блитцеру на канале CNN.

Соответствующий отрывок программы экс-директор опубликовал у себя на странице в Х.

«Занимайтесь бизнесом. Вы отлично справляетесь. С момента выборов вы заработали пару сотен миллиардов долларов», — сказал он.

Скарамуччи посоветовал Маску быть осторожным, «потому что он наживет себе врагов, о которых даже не подозревает». «И стимулы в Вашингтоне совершенно иные, чем в бизнесе», — добавил он.

Маск вновь предложил ввести ограничения по возрасту для политиков США
Политика
Илон Маск

Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) назначил Маска соруководителем DOGE в будущей администрации. Миллиардер неоднократно критиковал за неэффективность бюрократический аппарат в Штатах. Также он говорил о желании сократить федеральные расходы на $2 трлн и обещал «вызвать шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств». Критики уже называют Маска «теневым президентом» США.

Богатейший человек в мире Илон Маск пожертвовал более $152 млн на предвыборную кампанию Трампа и активно участвовал в его митингах. В этом году компания миллиардера SpaceX получила правительственные контракты на сумму $3,6 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Энтони Скарамуччи Илон Маск Белый дом
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Илон Маск призвал не помогать «Википедии»
Технологии и медиа
Маск вновь предложил ввести ограничения по возрасту для политиков США
Политика
Трамп объяснил, почему Маск не сможет заменить его на посту президента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 18:10
Минтранс заявил о нарушении запрета на плавание танкерами «Волгонефти»Общество, 19:25
Как сформировать финансовую подушку безопасности на будущееРБК и ВТБ, 19:24
Биткоину предсказали «квантовый апокалипсис». Насколько это реальноКрипто, 19:22
Дикое племя Массака впервые запечатлели в БразилииОбщество, 19:21
Лидер Восточной конференции КХЛ нанес «Барысу» 11-е поражение в 12 матчахСпорт, 19:19
Генпрокуратура передала Минздраву жалобу на них больных муковисцидозомОбщество, 19:19
Журналистам из Германии запретили участвовать в пресс-конференции ЛавроваПолитика, 19:09
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Следствие по делу о ремонте общежития на деньги для Минобороны завершеноОбщество, 19:06
Как генеративный искусственный интеллект оценивает бизнес-показателиРБК и СберАналитика, 19:02
Украина получила первый $1 млрд за счет замороженных активов РоссииПолитика, 18:55
«Газпром» оценил рост потребления газа в миреБизнес, 18:51
Посольство России опровергло отказ Судана размещать российскую базу ВМФПолитика, 18:50
Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в АльпахСпорт, 18:46
Бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова внесли в список террористовПолитика, 18:45