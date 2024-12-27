В Москве водитель Lexus погиб при выставлении знака аварийной остановки

Автомобиль Volvo сбил вышедшего выставить знак аварийной остановки водителя Lexus на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ограничено движение транспорта по двум из трех полос тоннеля.

Столичная прокуратура уточняет, что погиб мужчина 1999 года рождения. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки.

В сентябре Toyota вылетела на тротуар в центре Москвы на Миусской улице. Водитель иномарки сбил пешехода и повредил четыре стоящих автомобиля.