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Общество ,  
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Toyota вылетела на тротуар в центре Москвы, пострадал пешеход

Toyota вылетела на тротуар в центре Москвы, пострадал пешеход
Video

Иномарка сбила человека, вылетев на тротуар в центре Москвы на Миусской улице, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в телеграм-канале.

«Водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на пешехода и четыре стоящих транспортных средства», — рассказали в ГИБДД. Авария произошла в районе дома № 6, уточнили там.

Травмированного пешехода увезли в больницу. На появившемся видео свидетель аварии сообщил, что «сбили деревом прямо на тротуаре девочку». Обстоятельства аварии выясняют.

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Три человека погибли в ДТП с такси на западе Москвы
Общество
Фото:moscowproc / Telegram

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», ДТП произошло у здания РГГУ, его устроил автомобиль с правительственными номерами. Машина может принадлежать фирме по предоставлению легковых автомобилей с водителем. По словам автора опубликованного видеоролика с места происшествия, пострадали «две маленькие девочки и молодой человек».

Как пишет телеграм-канал со ссылкой на очевидцев, в результате пострадали трое человек: женщина 40 лет, девушка 25 лет и мужчина. Одного из пострадавших госпитализировали, кого именно — не уточняется.

В пресс-службе Управления делами президента России сообщили РБК, что устроивший ДТП автомобиль не состоит у них на балансе. РБК также обратился за комментарием в пресс-службы департаментов здравоохранения и транспорта Москвы.

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Теги
новости Москва ДТП пешеход пострадавшие Toyota
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