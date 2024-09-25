Toyota вылетела на тротуар в центре Москвы, пострадал пешеход

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Иномарка сбила человека, вылетев на тротуар в центре Москвы на Миусской улице, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в телеграм-канале.

«Водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на пешехода и четыре стоящих транспортных средства», — рассказали в ГИБДД. Авария произошла в районе дома № 6, уточнили там.

Травмированного пешехода увезли в больницу. На появившемся видео свидетель аварии сообщил, что «сбили деревом прямо на тротуаре девочку». Обстоятельства аварии выясняют.

Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва»

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», ДТП произошло у здания РГГУ, его устроил автомобиль с правительственными номерами. Машина может принадлежать фирме по предоставлению легковых автомобилей с водителем. По словам автора опубликованного видеоролика с места происшествия, пострадали «две маленькие девочки и молодой человек».

Как пишет телеграм-канал со ссылкой на очевидцев, в результате пострадали трое человек: женщина 40 лет, девушка 25 лет и мужчина. Одного из пострадавших госпитализировали, кого именно — не уточняется.

В пресс-службе Управления делами президента России сообщили РБК, что устроивший ДТП автомобиль не состоит у них на балансе. РБК также обратился за комментарием в пресс-службы департаментов здравоохранения и транспорта Москвы.