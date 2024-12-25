Обнаружен черный ящик разбившегося в Актау самолета AZAL
Черный ящик разбившегося самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) найден, сообщает Казинформ со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры.
При крушении, по последним данным, погибли 38 человек, 29 выживших, в том числе троих детей, госпитализировали, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.
Материал дополняется
Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена
Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году
Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В России начались продажи нового флагманского седана Kia
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов