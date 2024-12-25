Обнаружен черный ящик разбившегося в Актау самолета AZAL

Фото: МЧС Казахстана

Черный ящик разбившегося самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) найден, сообщает Казинформ со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры.

При крушении, по последним данным, погибли 38 человек, 29 выживших, в том числе троих детей, госпитализировали, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

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