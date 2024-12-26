ФСБ: в организации покушения на высокопоставленного военного обвинили его зятя

В организации покушения на высокопоставленного военного обвинили его зятя

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Среди участников организации покушения на одного из высокопоставленных сотрудников Минобороны России был его водитель, который приходился высокопоставленному должностному лицу зятем. Об этом рассказал сам задержанный во время допроса ФСБ России, видео с его признанием есть в распоряжении РБК.

Мужчина объяснил, что в подготовке террористического акта помимо кураторов из украинских спецслужб участвовала также его жена. Одного из военных планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы, замаскированной под пауэрбанк.

«Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», — рассказал задержанный.

Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно. Однако заложить бомбу мужчина не успел, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Всего сотрудники ФСБ задержали четверых россиян, завербованных украинскими спецслужбами, удалось предотвратить сразу несколько покушений на высокопоставленных военных Минобороны. Как уточнили в спецслужбе, одного из высокопоставленных военных планировали подорвать самодельной бомбой под видом папки с документами.

Еще один задержанный мужчина рассказал, что получил задание выкопать взрывное устройство в парке в Протвино на юге Подмосковья.