 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В организации покушения на высокопоставленного военного обвинили его зятя

ФСБ: в организации покушения на высокопоставленного военного обвинили его зятя
Сюжет
Военная операция на Украине

В организации покушения на высокопоставленного военного обвинили его зятя
Video

Среди участников организации покушения на одного из высокопоставленных сотрудников Минобороны России был его водитель, который приходился высокопоставленному должностному лицу зятем. Об этом рассказал сам задержанный во время допроса ФСБ России, видео с его признанием есть в распоряжении РБК.

Мужчина объяснил, что в подготовке террористического акта помимо кураторов из украинских спецслужб участвовала также его жена. Одного из военных планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы, замаскированной под пауэрбанк.

«Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», — рассказал задержанный.

Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно. Однако заложить бомбу мужчина не успел, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

ФСБ опубликовала запись инструктажа жены готовившему теракт агенту
Политика

Всего сотрудники ФСБ задержали четверых россиян, завербованных украинскими спецслужбами, удалось предотвратить сразу несколько покушений на высокопоставленных военных Минобороны. Как уточнили в спецслужбе, одного из высокопоставленных военных планировали подорвать самодельной бомбой под видом папки с документами.

Еще один задержанный мужчина рассказал, что получил задание выкопать взрывное устройство в парке в Протвино на юге Подмосковья.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ Минобороны покушение допрос
Материалы по теме
ФСБ опубликовала запись инструктажа жены готовившему теракт агенту
Политика
ФСБ показала допрос подозреваемых в покушениях на российских военных
Политика
ФСБ сообщила о тайниках с бомбами в Подмосковье для покушений на офицеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Как оптимизировать бизнес-процессы при резком росте заказовРБК и Альфа-Лизинг, 17:13
Лукашенко поделился содержанием разговора с Путиным на саммите СНГПолитика, 17:08
Альфа-банк оцифровал факторингПресс-релиз, 17:04
Путин подписал закон о новых правилах переселения в Москве по реновацииГород, 17:03
В московских аэропортах сняли ограничения на полеты⁠Политика, 16:57
Нарколог депздрава Москвы назвала наименее опасный алкогольВино, 16:49
Между нами химия: как промышленные компании привлекают научные кадрыТренды, 16:48
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Вяльбе пообещала возвращение Большунова, «которого мы все знаем»Спорт, 16:47
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 16:42
В Волгодонске задержали серийного поджигателя автомобилейОбщество, 16:37
Названы районы Москвы с самыми доступными новостройкамиНедвижимость, 16:35
Вторая жизнь: как в России наладить переработку пластикаТренды, 16:32
В РУСАДА объяснили разницу в наказании Валиевой и Свентек за триметазидинСпорт, 16:28
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДДПолитика, 16:28