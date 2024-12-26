ФСБ опубликовала запись инструктажа жены готовившему теракт агенту
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала аудиозапись инструктажа мужчины, задержанного по подозрению в подготовке теракта. Инструктаж провела его жена, заявила спецслужба.
«Значит, все нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой. Так надо. Ты выйдешь, он скажет тебе куда. Ты выйдешь, сделаешь, что положено. Он тебе заплатит. <...> То есть сейчас организационные вопросы сейчас решаются, как я тебе и говорю. Это такая ситуация», — говорит женский голос на аудиозаписи.
Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве.
По информации спецслужбы, одного из военных планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Для этого агент прибыл в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию как депортированное лицо. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно.
Координацию подготовки теракта, помимо кураторов из спецслужб, вела также завербованная жена прибывшего агента, живущая в Миргороде Полтавской области, добавили в ФСБ.
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