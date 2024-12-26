 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ опубликовала запись инструктажа жены готовившему теракт агенту

Опубликовано аудио с наставлениями жены готовившему теракт агенту Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ опубликовала запись инструктажа жены готовившему теракт агенту
Video

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала аудиозапись инструктажа мужчины, задержанного по подозрению в подготовке теракта. Инструктаж провела его жена, заявила спецслужба.

«Значит, все нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой. Так надо. Ты выйдешь, он скажет тебе куда. Ты выйдешь, сделаешь, что положено. Он тебе заплатит. <...> То есть сейчас организационные вопросы сейчас решаются, как я тебе и говорю. Это такая ситуация», — говорит женский голос на аудиозаписи.

Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве.

ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве
Политика
Фото:Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

По информации спецслужбы, одного из военных планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Для этого агент прибыл в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию как депортированное лицо. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно.

Координацию подготовки теракта, помимо кураторов из спецслужб, вела также завербованная жена прибывшего агента, живущая в Миргороде Полтавской области, добавили в ФСБ.

ФСБ опубликовала запись инструктажа жены готовившему теракт агенту

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ теракт Военная операция на Украине покушение на убийство российские военные
Материалы по теме
ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве
Политика
ФСБ показала допрос подозреваемых в покушениях на российских военных
Политика
ФСБ сообщила о тайниках с бомбами в Подмосковье для покушений на офицеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Одного из лучших российских игроков в бенди дисквалифицировали за допингСпорт, 12:37
Bloomberg объяснил чистки в армии Китая «подрывающей войска коррупцией»Политика, 12:37
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 12:37
Рынок недвижимости в 2024 году изнутри: итоги, тренды и взгляд в будущееПресс-центр, 12:31
Правила выдачи семейной ипотеки на вторичку определят до конца годаНедвижимость, 12:30
Дилер выставил на продажу подержанный «Гелендваген» Maybach за ₽92 млнАвто, 12:29
Кремль отказался строить гипотезы о причинах крушения самолета в АктауПолитика, 12:29
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Выгодные траты: как банки стимулируют клиентов получать кешбэкОтрасли, 12:15
«Уральские авиалинии» сообщили о гибели своего сотрудника под АктауОбщество, 12:13
Родственники в офисе: битва кланов или командный духPro, 12:08
Лавров сообщил о предложении Франции наладить диалог по Украине без КиеваПолитика, 12:07
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 12:07
В РСМД оценили, как после Карабаха изменились отношения Баку и МосквыПолитика, 12:04
ВкусВилл совместно с фондом Russian Grannies создали вязаный магазинРБК Компании, 12:00