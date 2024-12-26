Суд оштрафовал Тамару Эйдельман по делу о дискредитации армии России
Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. руб. заслуженного учителя России Тамару Эйдельман (Минюст считает ее иноагентом) за дискредитацию использования Вооруженных сил России, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.
Эйдельман признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных нарушениях России, по этой статье в этой части ей назначили максимальное наказание.
Летом 2024 года в отношении Эйдельман возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса за реабилитацию нацизма, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.
Тамара Эйдельман преподавала историю в школе № 67, является заслуженным учителем России. Она вела тематические передачи «Книги нашего детства», «Сослагательное наклонение» и «Судьбы книг» на радиостанциях «Маяк», «Голос России» и «Радио России — Культура». В 2019 году Эйдельман создала свой канал на YouTube, где публикует видео на исторические темы. Она также является преподавателем в онлайн-школе проекта «Прямая речь».
После начала спецоперации на Украине Эйдельман осудила действия России и уехала из страны. В том же году она попала в список иноагентов.
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