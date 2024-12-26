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Военная операция на Украине ,  
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Суд оштрафовал Тамару Эйдельман по делу о дискредитации армии России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: IvanA / Wikipedia
Фото: IvanA / Wikipedia

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. руб. заслуженного учителя России Тамару Эйдельман (Минюст считает ее иноагентом) за дискредитацию использования Вооруженных сил России, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Эйдельман признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных нарушениях России, по этой статье в этой части ей назначили максимальное наказание.

Против Тамары Эйдельман завели дело о реабилитации нацизма
Политика
Тамара&nbsp;Эйдельман

Летом 2024 года в отношении Эйдельман возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса за реабилитацию нацизма, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

Тамара Эйдельман преподавала историю в школе № 67, является заслуженным учителем России. Она вела тематические передачи «Книги нашего детства», «Сослагательное наклонение» и «Судьбы книг» на радиостанциях «Маяк», «Голос России» и «Радио России — Культура». В 2019 году Эйдельман создала свой канал на YouTube, где публикует видео на исторические темы. Она также является преподавателем в онлайн-школе проекта «Прямая речь».

После начала спецоперации на Украине Эйдельман осудила действия России и уехала из страны. В том же году она попала в список иноагентов.

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Теги
Тамара Эйдельман дискредитация армии штраф
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