Против Тамары Эйдельман завели дело о реабилитации нацизма
Против историка и блогера Тамары Эйдельман (Минюст внес ее в реестр иноагентов) возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Дело открыли по ч. 4 ст. 354.1 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.
Поводом для уголовного дела стала запись авторской программы Эйдельман, 21 июня в прокуратуре сообщили, что усмотрели в материале «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества».
Эйдельман попала в список иноагентов в сентябре 2022-го. Она заслуженный учитель России. Эйдельман осудила проведение военной операции на Украине и уехала из страны. Ведет свой YouTube-канал с видео об исторических событиях и личностях.
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