 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Против Тамары Эйдельман завели дело о реабилитации нацизма

В материалах Эйдельман увидели «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества»
Тамара&nbsp;Эйдельман
Тамара Эйдельман (Фото: EidelmanTN / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Против историка и блогера Тамары Эйдельман (Минюст внес ее в реестр иноагентов) возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Дело открыли по ч. 4 ст. 354.1 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

Поводом для уголовного дела стала запись авторской программы Эйдельман, 21 июня в прокуратуре сообщили, что усмотрели в материале «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества».

Тамару Эйдельман оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Политика
Тамара Эйдельман

Эйдельман попала в список иноагентов в сентябре 2022-го. Она заслуженный учитель России. Эйдельман осудила проведение военной операции на Украине и уехала из страны. Ведет свой YouTube-канал с видео об исторических событиях и личностях.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Мир Ландау
Тамара Эйдельман прокуратура реабилитация нацизма
Материалы по теме
Тамару Эйдельман оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Политика
Тамару Эйдельман оштрафовали за неправильную маркировку иноагента
Политика
Жителя Омска заподозрили в реабилитации нацизма
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
В Подмосковье во время трюка на инспектора ГИБДД упала машина Общество, 15:32
Поджигателю общежития в Москве, где погибли семеро, дали пожизненное Общество, 15:27
Минск отправил «Полонез» к границе Украины из-за сведений о разведке РДК Политика, 15:21
ЕС ввел санкции против «Трансконтейнера» и основателя Erich Krause Политика, 15:19
В «Google переводчике» появились удмуртский, чеченский и бурятский языки Технологии и медиа, 15:17
Потенциальные покупатели оценили возможность взять ипотеку после 1 июля Недвижимость, 15:15
Минобороны сообщило о взятии Раздоловки в ДНР Политика, 15:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ракова сообщила о запуске новых ИИ-сервисов для рентгенологов Город, 15:08
Чем проекты комплексного развития территорий в Москве выгодны инвесторам Pro, 15:08
Суд приостановил работу «Кухни на районе» после массового отравления Бизнес, 15:08
Опасность ракетной атаки на Белгородскую область продлилась 17 минут Политика, 15:07
IIHF не упомянула россиян среди лучших европейцев перед драфтом НХЛ Спорт, 14:57
Спрос на бюджетные участки без подряда в Подмосковье вырос на 60% Недвижимость, 14:48
Суперкомпьютер назвал фаворитов в матчах 1/8 финала Евро Спорт, 14:45