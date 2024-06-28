Против Тамары Эйдельман завели дело о реабилитации нацизма

В материалах Эйдельман увидели «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества»

Тамара Эйдельман (Фото: EidelmanTN / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Против историка и блогера Тамары Эйдельман (Минюст внес ее в реестр иноагентов) возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Дело открыли по ч. 4 ст. 354.1 УК, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

Поводом для уголовного дела стала запись авторской программы Эйдельман, 21 июня в прокуратуре сообщили, что усмотрели в материале «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества».

Эйдельман попала в список иноагентов в сентябре 2022-го. Она заслуженный учитель России. Эйдельман осудила проведение военной операции на Украине и уехала из страны. Ведет свой YouTube-канал с видео об исторических событиях и личностях.