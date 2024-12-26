 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Японская авиакомпания JAL заявила о повлекшем задержки рейсов сбое

Фото: Junko Kimura / Getty Images
Фото: Junko Kimura / Getty Images

Сбой, повлекший задержки рейсов, случился в сетевом оборудовании японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), сообщил авиаперевозчик.

«Была установлена причина сбоя и степень воздействия сбоя системы, систему восстановили. Эта проблема связана с ошибкой, вызванной получением больших объемов данных извне», — говорится на сайте JAL.

В связи с инцидентом были задержаны 53 внутренних рейса (максимальная задержка составила 1 час 26 минут), 11 международных (максимальная задержка — 4 часа 2 минуты). 

Никакого влияния на безопасность полетов сбой не оказал, отметили в компании. Утечки данных клиентов или повреждения вирусами также не произошло.

«Ростех» заявил о попытках хакеров остановить авиаперевозки в России
Бизнес
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Japan Airlines могла стать жертвой распределенной атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаки), при которой сети перегружаются данными из нескольких источников за короткий промежуток времени, написало Kyodo со ссылкой на источники в полиции.

Почтовая компания Japan Post Co. заявила, что перебои в работе рейсов JAL повлияли на доставку почты и посылок, добавило издание.

В сентябре 2023 года в России разработчик системы бронирования билетов «Леонардо» подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой у авиакомпаний, в частности у всей группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров. Позже в «Ростехе» заявили, что целью хакеров была остановка авиаперевозок в России, а сами DDoS-атаки исходили с территории нескольких стран, в том числе Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
кибератака Авиакомпании Япония DDos-атаки
Материалы по теме
К разработчику системы бронирования «Леонардо» пришли силовики
Политика
«Ростех» заявил о попытках хакеров остановить авиаперевозки в России
Бизнес
«Лаборатория Касперского» рассказала, как за год изменились DDoS-атаки
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Почему в больших городах все чаще строят жилые проекты у водыНедвижимость, 14:14
Российские гипермаркеты «О’Кей» продадут менеджментуБизнес, 14:11
ЦБ Турции снизил ставку впервые за почти два года, отступив от 50%Инвестиции, 14:10
Японская авиакомпания JAL заявила о повлекшем задержки рейсов сбоеТехнологии и медиа, 14:01
«ВТБ Мои Инвестиции» добавили акции «Т-Технологий» в топ-10 акций РоссииИнвестиции, 14:00
Большунов проиграл 0,7 секунды на финише марафона на чемпионате РоссииСпорт, 13:59
Наслаждайтесь упущенными возможностями: советы для тех, кто вечно спешитPro, 13:59
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 13:58
МВД заявило о задержании 44 подозреваемых после подрывов банкоматовОбщество, 13:56
Участники китайской «Игры в кальмара» потеряли тысячи долларовОбщество, 13:55
ЦБ запланировал нарастить долю платежей по лицу и QR до 16% за три годаФинансы, 13:51
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к централизованным тренировкамСпорт, 13:45
В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейповПолитика, 13:40
Манифест гибкости: лидер Agile-движения учит планировать проектыPro, 13:37