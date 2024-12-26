Японская авиакомпания JAL заявила о повлекшем задержки рейсов сбое
Сбой, повлекший задержки рейсов, случился в сетевом оборудовании японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), сообщил авиаперевозчик.
«Была установлена причина сбоя и степень воздействия сбоя системы, систему восстановили. Эта проблема связана с ошибкой, вызванной получением больших объемов данных извне», — говорится на сайте JAL.
В связи с инцидентом были задержаны 53 внутренних рейса (максимальная задержка составила 1 час 26 минут), 11 международных (максимальная задержка — 4 часа 2 минуты).
Никакого влияния на безопасность полетов сбой не оказал, отметили в компании. Утечки данных клиентов или повреждения вирусами также не произошло.
Japan Airlines могла стать жертвой распределенной атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаки), при которой сети перегружаются данными из нескольких источников за короткий промежуток времени, написало Kyodo со ссылкой на источники в полиции.
Почтовая компания Japan Post Co. заявила, что перебои в работе рейсов JAL повлияли на доставку почты и посылок, добавило издание.
В сентябре 2023 года в России разработчик системы бронирования билетов «Леонардо» подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой у авиакомпаний, в частности у всей группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров. Позже в «Ростехе» заявили, что целью хакеров была остановка авиаперевозок в России, а сами DDoS-атаки исходили с территории нескольких стран, в том числе Украины.
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