Лукашенко наломал дров перед заседанием ЕАЭС. Фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел утро перед переговорами в четверг, занимая себя колкой дров. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого», опубликовав соответствующие снимки.
Днем в четверг в Ленинградской области пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам которого, как ожидается, стороны подпишут около 20 документов. Лукашенко предстоит озвучить цели и приоритеты белорусского председательства в ЕАЭС в 2025 году.
Белорусский президент регулярно рубит дрова. Так, в сентябре 2022 года он пообещал, что Белоруссия поможет Европе пережить зимние морозы. «Поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал он, когда колол дрова.
А в январе 2024 года Лукашенко пропустил хоккейный матч с участием президентской сборной, потому что накануне ему на ногу упала 80-килограммовая колода, на которой он колол дрова. Тем не менее команда победила, а сын главы государства признан одним из лучших игроков.
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