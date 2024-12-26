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Политика ,  
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Лукашенко наломал дров перед заседанием ЕАЭС. Фото

Лукашенко перед заседанием ЕАЭС наломал дров в России

Фото: pul_1 / Telegram
Фото: pul_1 / Telegram
Фото: pul_1 / Telegram
Фото: pul_1 / Telegram
Фото: pul_1 / Telegram
Фото: pul_1 / Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел утро перед переговорами в четверг, занимая себя колкой дров. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого», опубликовав соответствующие снимки.

Днем в четверг в Ленинградской области пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам которого, как ожидается, стороны подпишут около 20 документов. Лукашенко предстоит озвучить цели и приоритеты белорусского председательства в ЕАЭС в 2025 году.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Белорусский президент регулярно рубит дрова. Так, в сентябре 2022 года он пообещал, что Белоруссия поможет Европе пережить зимние морозы. «Поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал он, когда колол дрова.

А в январе 2024 года Лукашенко пропустил хоккейный матч с участием президентской сборной, потому что накануне ему на ногу  упала 80-килограммовая колода, на которой он колол дрова. Тем не менее команда победила, а сын главы государства признан одним из лучших игроков.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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