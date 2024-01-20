Лукашенко рассказал об упавшей на ступню 80-килограммовой колодке

Лукашенко рассказал о своей травме во время рубки дров

На ногу Александра Лукашенко упала 80-килограммовая колодка во время рубки дров, из-за чего он пропустил хоккейный матч с участием президентской сборной. Команда победила, а сын главы государства признан одним из лучших игроков

Александр Лукашенко во время посещения СЗАО «БЕЛДЖИ» (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита на завод «Белджи» в Минской области рассказал, что получил травму во время рубки дров.

«Рубил дрова, упала колодка, килограмм 80, на ступню», — рассказал Лукашенко, видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

По словам президента Белоруссии, в результате травмы на ноге образовался отек. «Ходил-ходил, вроде ничего, а потом...» — добавил он.