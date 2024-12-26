Как везли пострадавших при крушении лайнера россиян: кадры изнутри Ил-76

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Пострадавших при крушении самолета Embraer в Казахстане россиян везли на медицинских носилках на самолете Ил-76. Это следует из кадров, которые показало МЧС.

На видео видно, как были установлены медицинские носилки внутри самолета. После приземления специального борта МЧС пострадавших перенесли в машины скорой помощи, которые подъехали прямо к самолету на летное поле в аэропорту Жуковский.

Спецборт Ил-76 вылетел из Казахстана в Москву утром 26 декабря. На борту находились девять россиян (включая одного ребенка), которые пострадали при авиакатастрофе самолета авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс из Баку в Грозный.

Самолет Embraer 190 упал в Казахстане утром 25 декабря. На борту были 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). При крушении погибли 38, семь из них — граждане России.