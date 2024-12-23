Прокуратура предупредила об ответственности за поджоги из-за мошенников

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Прокуратура Москвы предупредила об уголовной ответственности за поджоги банков, даже сделанные по призыву телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ответственность за такое нарушение предусматривает статья 167 Уголовного кодекса России (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция этой статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.

В правоохранительных органах обратили внимание на сообщения о том, что мошенники призывают граждан умышленно повреждать имущество учреждений, в том числе банков. Аферисты объясняли жертвам, что у тех похитили деньги или что такие действия нужны, чтобы рассчитаться по кредитам. Жулики также могли просить помочь задержать преступников.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы никогда не работают с гражданами по телефону и не применяют противозаконные методы.

В Москве и Московской области за сутки с 21 декабря более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы по заданию мошенников. Правоохранительные органы сообщили ТАСС, что «нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников». Собеседник агентства также отметил, что многие из задержанных — пожилые люди.

МВД ранее сообщало о «массовой волне воздействий мошенников», принуждающих жертв «к совершению дестабилизирующих действий». В ведомстве рассказали, что в последние дни в ТЦ, банках, отделениях «Почты России», а также на улицах Москвы и Санкт-Петербурга граждане «бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили». Как уточнили в МВД, жертвами двигало «желание вернуть похищенные средства», в результате чего они «стали участниками психологических операций недружественных стран».