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Прокуратура обязала зоопарк греть воду в вольерах белых медведей

Прокуроры Новосибирска обязали зоопарк греть воду в вольерах белых медведей
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Фото: Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Новосибирска после обращений жителей обязала местный зоопарк подогревать воду в вольерах белых медведей, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой Заельцовского района совместно с сотрудниками Россельхознадзора по обращениям жителей города проведена проверка условий содержания белых медведей в зоологическом парке. В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными», — говорится в публикации.

Прокуратура установила, что системы подогрева воды в бассейнах в осенне-зимний период в вольерах нет. Надзорный орган внес представление в учреждение и привлек юрлицо к административной ответственности по ст. 8.53 КоАП России — несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

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Фото:Ярославский областной суд

Должностные лица приняли меры по исправлению ситуации, после вмешательства прокуратуры был разработан проект обустройства системы подогрева, рассказали в ведомстве. За установкой обогрева следят в надзорном органе.

В октябре губернатор Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам ускорить выбор территории для нового зоопарка, чтобы приступить к его проектированию в следующем году. Беглов тогда рассказал, что власти рассматривают несколько мест для размещения зоосада.

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Новосибирск прокуратура зоопарк медведи подогрев вода
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