Суд в Ярославле арестовал обвиняемого в краже кенгуру из зоопарков

Фото: Ярославский областной суд

Заволжский суд Ярославля отправил в СИЗО почти на два месяца обвиняемого в краже кенгуру из зоопарков Ярославской и Калужской областей Ивана Некрасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Некрасова отправили под стражу на срок один месяц 26 дней.

Кенгуру Кроша похитили из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Позднее в Калужской области сообщили о пропаже двух кенгурят с территории парка птиц «Воробьи». Подозреваемого в краже животных задержали 2 октября. Телеграм-канал «112» уточнил, что третье животное мужчина успел продать в Москве. По данным «РИА Новости», младший из украденных в Калужской области детенышей кенгуру погиб.

По информации портала «76», задержанный Иван Некрасов живет в Вологодской области. Мужчина необщительный, состоит на учете у психиатра, рассказал собеседник издания. Адвокат задержанного Екатерина Сентищева рассказала, что врач рекомендовал Некрасову общение с животными для ментального психического здоровья.