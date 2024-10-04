 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд в Ярославле арестовал обвиняемого в краже кенгуру из зоопарков

Фото: Ярославский областной суд
Фото: Ярославский областной суд

Заволжский суд Ярославля отправил в СИЗО почти на два месяца обвиняемого в краже кенгуру из зоопарков Ярославской и Калужской областей Ивана Некрасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Некрасова отправили под стражу на срок один месяц 26 дней.

МВД показало видео с украденным кенгуренком
Общество

Кенгуру Кроша похитили из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Позднее в Калужской области сообщили о пропаже двух кенгурят с территории парка птиц «Воробьи». Подозреваемого в краже животных задержали 2 октября. Телеграм-канал «112» уточнил, что третье животное мужчина успел продать в Москве. По данным «РИА Новости», младший из украденных в Калужской области детенышей кенгуру погиб.

По информации портала «76», задержанный Иван Некрасов живет в Вологодской области. Мужчина необщительный, состоит на учете у психиатра, рассказал собеседник издания. Адвокат задержанного Екатерина Сентищева рассказала, что врач рекомендовал Некрасову общение с животными для ментального психического здоровья.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

Телеканал HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ярославль кенгуру кража
Материалы по теме
В Королёве нашли украденного из зоопарка кенгурёныша Кроша
Общество
МВД показало видео с украденным кенгуренком
Общество
Подозреваемого в похищении кенгурят из двух зоопарков задержали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Лидера «Хезболлы» временно захоронили в тайном местеПолитика, 13:43
Роспотребнадзор отверг возможность вспышки лихорадки Марбург в РоссииОбщество, 13:41
Цукерберг обошел Безоса и стал вторым в списке самых богатых людейБизнес, 13:34
Суд в Ярославле арестовал обвиняемого в краже кенгуру из зоопарковОбщество, 13:33
«Детская водка» привела к увольнению чиновников в ПольшеОбщество, 13:33
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПИК-Корпорация» и его облигацийКредитные рейтинги, 13:26
Российскому каноисту вновь вернули золото ЧМ после дисквалификацииСпорт, 13:21
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:19
В Кремле заявили об отсутствии планов провести встречу Путина и ГроссиПолитика, 13:17
Задержанному за кражу кенгурят врач рекомендовал общение с животнымиОбщество, 13:16
Вскрытие показало причину смерти «российского кита-шпиона» ХвалдимираОбщество, 13:06
НКР подтвердило рейтинг «ПИК СЗ» и его бондов AA-.ruКредитные рейтинги, 13:05
Друзья навек: как отношения Моди и Маска повлияют на судьбу X в ИндииОтрасли, 13:04
Чемпион ОИ Мехонцев сообщил, что помог задержать сбежавшего преступникаСпорт, 13:00