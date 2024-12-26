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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Глава МЧС приехал в Анапу из-за загрязнения пляжа мазутом

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Александр Куренков
Александр Куренков (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков прибыл в Анапу, где будет лично контролировать ликвидацию выброса мазута после столкновения танкеров, сообщило министерство.

Он проверит, «как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров в акватории Керченского пролива», сообщили там.

В частности, министр лично осмотрит участки очистки береговой линии, а также проведет заседание правительственной комиссии.

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По данным МЧС, более 4,3 тыс. спасателей и волонтеров занимаются очисткой берега на пяти участках в 54 км в общей сложности. Уже удалось собрать и вывезти свыше 23,5 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Ранее заместитель главы города Виталий Воронов в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК заявил, что Анапе для уборки мазута, разлившегося на побережье в результате крушения танкеров, остро недостает техники и квалифицированных кадров.

Утечка мазута произошла из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, где был шторм. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. Впоследствии нефтепродукты выбросило в море и на побережье нескольких регионов.

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Краснодарский край Анапа МЧС Александр Куренков мазут
Александр Куренков фото

Александр Куренков

глава МЧС России, генерал-лейтенант
2 июня 1972 года
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