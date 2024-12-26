Появились кадры с выжившей после авиакатастрофы в Актау стюардессой AZAL

Video

В результате авиакатастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку — Грозный, выжили 29 человек, среди них — стюардесса Azerbaijan Airlines Айдан Рагимли. Кадры с ней из больницы опубликовал азербайджанский Day.

Всего на борту самолета находились 69 человек, в том числе 16 россиян. Orda со ссылкой на МЧС Азербайджана сообщала, что все пять членов экипажа погибли, однако потом Минтранс Казахстана уточнил, что трое из них выжили. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) публиковала список членов экипажа, среди которых была Айдан Рагимли.

Авиакатастрофа произошла днем 25 декабря у казахстанского аэропорта Актау. Самолет перенаправили из Грозного на запасной аэродром из-за тумана. Экипаж подал сигнал аварийной ситуации, запросил посадку в Актау и разбился.

Читайте РБК в Telegram.