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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Появились кадры с выжившей после авиакатастрофы в Актау стюардессой AZAL

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Катастрофа самолета Баку-Грозный

Появились кадры с выжившей после авиакатастрофы в Актау стюардессой AZAL
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В результате авиакатастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку — Грозный, выжили 29 человек, среди них — стюардесса Azerbaijan Airlines Айдан Рагимли. Кадры с ней из больницы опубликовал азербайджанский Day.

Всего на борту самолета находились 69 человек, в том числе 16 россиян. Orda со ссылкой на МЧС Азербайджана сообщала, что все пять членов экипажа погибли, однако потом Минтранс Казахстана уточнил, что трое из них выжили. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) публиковала список членов экипажа, среди которых была Айдан Рагимли.

Авиакатастрофа произошла днем 25 декабря у казахстанского аэропорта Актау. Самолет перенаправили из Грозного на запасной аэродром из-за тумана. Экипаж подал сигнал аварийной ситуации, запросил посадку в Актау и разбился.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС
Правоохранители России, Азербайджана и Казахстана завели уголовные дела о нарушении правил безопасности и халатности. 26 декабря объявлено днем траура в Азербайджане.

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Теги
Казахстан Россия Азербайджан авиакатастрофа стюардесса Актау
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