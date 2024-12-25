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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили три члена экипажа

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters
Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Трое членов экипажа самолета Embraer 190, следовавшего рейсом Баку — Грозный, выжили, двое погибли в результате авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге в Актау, передает агентство Kazinform.

Список членов экипажа, опубликованный на сайте авиакомпании Azerbaijan Airlines

  • Кшнякин Игорь
  • Кальянинов Александр
  • Алиева Хокума
  • Асадов Зульфугар
  • Рагимли Айдан

Следственные органы подтвердили, что перед столкновением экипаж дал пассажирам указание пристегнуть ремни безопасности сообщило издание Orda.kz.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были 42 гражданина Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана и три гражданина Киргизии, сообщает пресс-служба Azerbaijan Airlines.

В результате трагедии погибли 38 человек. 29 выживших, включая троих детей, госпитализировали. Состояние 11 выживших оценивается врачами как стабильно тяжелое.

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Фото:МЧС Казахстана

Самолет Embraer 190, следовавший рейсом Баку — Грозный и принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпел крушение недалеко от Актау 25 декабря 2024 года. Перед катастрофой экипаж запросил разрешение на экстренную посадку. Предварительная версия крушения самолета — столкновение с птицами.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию и объявил 26 декабря днем траура в республике в связи с авиакатастрофой под Актау.

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Теги
авиакатастрофа Казахстан Актау Грозный Баку Embraer Azerbaijan Airlines
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