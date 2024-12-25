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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Три страны завели уголовные дела после крушения самолета в Актау

Россия, Азербайджан и Казахстан завели дела после крушения самолета в Актау
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Уголовные дела о нарушении правил безопасности завели Россия, Азербайджан и Казахстан после авиакатастрофы в Актау. В Баку также возбудили дело о халатности. На борту самолета находились 69 человек, в том числе 16 россиян
Место крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines&nbsp;недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года
Место крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года (Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters)

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау.

Так, российский Следственный комитет завел дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), Генпрокуратура Азербайджана — по ст. 262.3 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 314.3 (халатность), правоохранители Казахстана — по ст. 345 (нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Максимальное наказание за нарушение правил безопасности в России составляет пять лет лишения свободы, в Азербайджане и Казахстане — десять лет.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
Общество
Фото:Иса Таженбаев / ТАСС
Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в Актау в 11 часов по местному времени (9:00 мск). На его борту находились пять членов экипажа и 64 пассажира, из них 42 человека — граждане Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. Гражданство еще двух человек неизвестно. По данным Генпрокуратуры Казахстана, 32 человека выжили. Среди них нет членов экипажа, уточнили в МЧС Азербайджана.

В аэропорту Грозного перенаправили самолет в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана. В Azerbaijan Airlines называли предварительной причиной авиакатастрофы столкновение судна с птицами. Как писала ORDA со ссылкой на очевидцев, птица попала в двигатель, после чего на борту взорвался кислородный баллон, и люди начали терять сознание. О взрыве баллона сообщало и управление здравоохранения Мангистауской области.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Азербайджан Казахстан авиакатастрофа Актау уголовное дело самолет
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