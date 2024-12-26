Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в авиакатастрофе россиян

Фото: Минздрав России

Состояние троих пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести, сообщил Минздрав России.

«По результатам консилиума было принято решение об их эвакуации спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медицинских организаций Минздрава России, а также в медучреждение Департамента здравоохранения города Москвы», — говорится в публикации ведомства.

В полете пациентов сопровождает мультидисциплинарная бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, а также специалисты МЧС России.

В Казахстане под наблюдением находятся 20 пациентов, из них шесть в реанимации, пишет «Казинформ». С пострадавшими и родственниками работают психологи.

25 декабря в Актау упал самолет Embraer 190 рейса Баку — Грозный. Погибли 38 человек. Семь жертв авиакатастрофы — граждане России.

29 человек выжили, они отправлены в больницы. Среди госпитализированных — девять россиян.

26 декабря самолет МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе вылетел из Казахстана в Москву.