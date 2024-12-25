За ночь ПВО сбила 59 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.
26 дронов сбиты над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской, один — над Азовским морем.
Воронежский губернатор Александр Гусев также сообщил, что в пригороде Воронежа и двух районах области обнаружены и уничтожены более 20 украинских беспилотников. «В одном из районов в результате падения обломков повреждена линия электропередач. В другом районе пострадала кровля частного дома. В СНТ в пригороде Воронежа незначительно повреждено несколько домов и построек: они посечены осколками», — рассказал он. Пострадавших нет.
Ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых дронах самолетного типа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках беспилотников на хутор Шаховка в Волоконовском районе и село Грузское в Борисовском районе. Он уточнил, что пострадавших нет, однако на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены гараж, а также соцобъект.
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