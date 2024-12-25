 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

За ночь ПВО сбила 59 украинских беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

26 дронов сбиты над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской, один — над Азовским морем.

Воронежский губернатор Александр Гусев также сообщил, что в пригороде Воронежа и двух районах области обнаружены и уничтожены более 20 украинских беспилотников. «В одном из районов в результате падения обломков повреждена линия электропередач. В другом районе пострадала кровля частного дома. В СНТ в пригороде Воронежа незначительно повреждено несколько домов и построек: они посечены осколками», — рассказал он. Пострадавших нет.

Над Брянской областью уничтожили два украинских дрона
Политика

Ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых дронах самолетного типа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках беспилотников на хутор Шаховка в Волоконовском районе и село Грузское в Борисовском районе. Он уточнил, что пострадавших нет, однако на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены гараж, а также соцобъект.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область Тамбовская область Брянская область Белгородская область БПЛА Минобороны Воронежская область Александр Гусев Азовское море
Материалы по теме
Над Брянской областью уничтожили два украинских дрона
Политика
Дроны повредили соцобъект и гараж предприятия в Белгородской области
Политика
В Тамбовской области после атаки дронов начался пожар
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
Цифровой животновод: как информационные технологии меняют агропромОтрасли, 07:36
Минфин назвал «хорошую инвестиционную идею» для частных инвесторовИнвестиции, 07:30
В Парагвае изъяли партию из 57 тонн каннабисаПолитика, 07:24
Торговля криптовалютой с помощью смарт-трейдинга и ботовКрипто, 07:23
Что стимулирует рынок частной медициныОтрасли, 07:19
За ночь ПВО сбила 59 украинских беспилотниковПолитика, 07:18
В Харькове прозвучали мощные взрывыПолитика, 07:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Единая сеть и суперпродукты: какое будущее ждет мобильных операторовТренды, 07:14
Психологи выяснили, как стать счастливым в эпоху плохих новостейPro, 07:02
Как построить сквозную систему аналитики бизнесаРБК и СберАналитика, 07:02
Министр ЕЭК нашел сходство в таможенных подходах Трампа и МенделееваЭкономика, 07:01
Основатели Simple — о 30-летии бренда и планах на будущееСтиль, 07:01
Министр ЕЭК — РБК: «У нас как в воинской эстафете — зачет по последнему»Экономика, 07:01
Почему рынок страхования виноградников в России будет растиОтрасли, 06:53