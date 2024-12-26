Шесть сел Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА
Украинские беспилотники атаковали Грайвороновский округ Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи», — написал губернатор.
Временно без света остались жители сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенные села Безымено и Новостроевка-Вторая. Аварийные бригады начнут ремонт после согласования с Минобороны.
Днем 25 декабря беспилотники атаковали четыре автомобиля в Белгородской области, пострадавших нет.
В ночь на 25 декабря Гладков сообщил, что дроны атаковали хутор Шаховка в Волоконовском районе и село Грузское в Борисовском районе. В хуторе дрон ударил по социальной инфраструктуре, а в селе была повреждена крыша гаража на территории сельскохозяйственного предприятия. «Никто не пострадал», — отметил тогда губернатор.
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