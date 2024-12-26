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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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В Казахстан прибыла делегация гражданской авиации Азербайджана

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Казахстан прибыла делегация агентства гражданской авиации Азербайджана, а также представители авиакомпании Azerbaijan Airlines, самолет которой разбился в Актау. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Министерства транспорта.

«Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана», — говорится в публикации.

Помимо этого, в Казахстан вылетели представители производителя самолета Embraer и бразильского Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), добавили в ведомстве.

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25 декабря в Актау упал самолет Embraer 190 рейса Баку — Грозный. Погибли 38 человек. 25 жертв катастрофы — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе двое детей) — Казахстана.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности, а в Баку — также о халатности. Кроме того, правительство Казахстана создало комиссию по расследованию причин крушения самолета.

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Казахстан Азербайджан гражданская авиация авиакатастрофа Актау расследование
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