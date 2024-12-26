Дамаск сообщил о «коварной западне» и 14 погибших полицейских в Тартусе
В провинции Тартус 14 сотрудников сирийского МВД погибли, попав в засаду. Об этом сообщил министр Мохаммед Абдель Рахман, передает AFP.
Еще десять человек получили ранения. Министр назвал произошедшее «коварной засадой, устроенной остатками преступного режима» экс-президента Башара Асада.
В провинциях Латакия и Хомс введен комендантский час после массовых демонстрация, на которых представители алавитского меньшинства протестовали из-за нападения на алавитскую святыню Аль-Хусейна бин Хамдана Аль-Хашиби в Алеппо.
В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление в Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск. Экс-президент страны Башар Асад бежал из страны. Вместе с семьей он прилетел в Москву и получил в России убежище.
Боевики террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) превратились в «угрозу в пустыне» и готовятся к атакам на сирийские города, заявил лидер сирийских курдов Мазлум Абди. Он уточнил, что курдские формирования могут перейти под командование Дамаска при выполнении условий для безопасности курдов.
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