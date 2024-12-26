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Падение режима Асада ,  
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В «цитадели Асада» в Сирии ввели комендантский час после протестов

Сирийские повстанцы ввели в Хомсе и Латакии комендантский час после протестов
Сюжет
Падение режима Асада
Алавиты на западе Сирии вышли на демонстрации после публикации в соцсетях видео, на котором неизвестные вооруженные мужчины разрушают алавитскую святыню в Алеппо. Новые власти страны настаивают, что видеозапись сделана месяц назад
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В провинциях Латакия и Хомс введен комендантский час после массовых протестов, передает с сообщение Управления военных операций в Сирии.

Особый режим будет действовать в ночное время: в Латакии с 20:00 до 8:00, в Хомсе — с 18:00 до 8:00.

В среду, 25 декабря, в городах Латакия и Джебла прошли массовые демонстрации, их участники выразили возмущение нападениями на алавитскую святыню Аль-Хусейна бин Хамдана Аль-Хашиби в Алеппо.

Корреспондент Sky News Arabia сообщил, что демонстранты требовали справедливости и безопасности. По сведениям Reuters, главенствующую роль в протестах заняли представители алавитов и шиитов. Местные жители рассказали агентству, что демонстрации были связаны с давлением и насилием против представителей алавитского меньшинства, к которому принадлежал бывший президент Башар Асад. Латакию, где сосредоточено алавитское население Сирии, Financial Times ранее назвала «цитаделью Асада».

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Волнения местного населения произошли на фоне распространения в соцсетях видеозаписи, на которой запечатлен пожар внутри алавитской святыни в Алеппо. На кадрах также были изображены вооруженные мужчины, которые ходят внутри помещения и позируют рядом с телами.

МВД Сирии подчеркнуло, что видео снято в конце ноября, а личности нападавших не установлены. Ведомство не исключило, что распространители видеозаписи пытаются спровоцировать межконфессиональную рознь. Бывшие военнослужащие сирийской армии атаковали силы МВД Сирии в прибрежных районах страны, погибли несколько человек, есть раненые, добавили в министерстве.

Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR) заявил, что «один демонстрант был убит и еще пятеро получили ранения после того, как силы безопасности в городе Хомс открыли огонь, чтобы разогнать демонстрантов».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сирия комендантский час Хомс Латакия протесты
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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