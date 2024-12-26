Такси въехало в толпу на тротуаре в Нью-Йорке

Автомобиль такси выехал на тротуар и въехал в толпу людей в Нью-Йорке, передает Reuters со ссылкой на сообщение полиции.

Семеро человек пострадали, среди них 58-летний таксист, у которого произошел приступ, и шестеро пешеходов: 9-летний мальчик, две женщины в возрасте 49 лет и еще четыре женщины в возрасте 19, 37 и 41 года. Трех пострадавших доставили в больницу, остальные отказались от госпитализации. Травмы всех пешеходов не опасны для жизни.

Авария произошла возле флагманского магазина Macy's в Мидтауне на Манхэттене на Геральд-сквер, который популярен у туристов и местных жителей в праздничные дни.

20 декабря в немецком Магдебурге черный BMW въехал в толпу пришедших на рождественскую ярмарку. Администрация города сообщила о 68 пострадавших и двоих погибших. Мужчину, совершившего наезд на людей, арестовали. Позднее выяснилось, что он был беженцем, известным властям как антиисламист.