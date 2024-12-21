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Политика ,  
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Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Christian Mang / Reuters)

У места рождественской ярмарки в немецком городе Магдебург, где накануне произошел теракт, канцлера Германии Олафа Шольца освистала толпа людей, сообщает Berliner Zeitung.

Как пишет газета, люди также выкрикивали оскорбления и в адрес министра внутренних дел страны Нэнси Фезер.

По данным издания Heute, канцлер прибыл на место происшествия также вместе с премьер-министром земли Саксония-Анхальт Райнером Хазелоффом, чтобы провести пресс-конференцию. В настоящее время известно о пяти жертвах теракта, уточнила газета.

Фото: Axel Schmidt / Reuters
Канцлер&nbsp;Германии Олаф&nbsp;Шольц&nbsp;и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф&nbsp;на месте происшествия&nbsp;в Магдебурге
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Craig Stennett / Getty Images
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Craig Stennett / Getty Images
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Канцлер&nbsp;Германии Олаф&nbsp;Шольц&nbsp;и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф&nbsp;на месте происшествия&nbsp;в Магдебурге
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Craig Stennett / Getty Images
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Craig Stennett / Getty Images
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф на месте происшествия в Магдебурге
(Фото: Christian Mang / Reuters)
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Craig Stennett / Getty Images
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Craig Stennett / Getty Images
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Накануне вечером, 20 декабря, в толпу на ярмарке въехал черный BMW. Водителя автомобиля задержали, им оказался врач из Саудовской Аравии, который работает в Бернбурге (находится примерно в 300 км от Магдебурга).

По официальным данным, известно о двух погибших — взрослом и ребенке. Bild со ссылкой на данные местной полиции ранее писал о четырех погибших и более 200 пострадавших в результате наезда. Spiegel со ссылкой на службы безопасности, как и Haute, сообщал о пяти жертвах.

Ярмарку после случившегося закрыли. Изначально планировалось, что она будет открыта до 29 декабря.

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Олаф Шольц теракт Германия
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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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