Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге

Олаф Шольц (Фото: Christian Mang / Reuters)

У места рождественской ярмарки в немецком городе Магдебург, где накануне произошел теракт, канцлера Германии Олафа Шольца освистала толпа людей, сообщает Berliner Zeitung.

Как пишет газета, люди также выкрикивали оскорбления и в адрес министра внутренних дел страны Нэнси Фезер.

По данным издания Heute, канцлер прибыл на место происшествия также вместе с премьер-министром земли Саксония-Анхальт Райнером Хазелоффом, чтобы провести пресс-конференцию. В настоящее время известно о пяти жертвах теракта, уточнила газета.

Фото: Axel Schmidt / Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф на месте происшествия в Магдебурге (Фото: Christian Mang / Reuters) Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Craig Stennett / Getty Images Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Craig Stennett / Getty Images Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Axel Schmidt / Reuters

Накануне вечером, 20 декабря, в толпу на ярмарке въехал черный BMW. Водителя автомобиля задержали, им оказался врач из Саудовской Аравии, который работает в Бернбурге (находится примерно в 300 км от Магдебурга).

По официальным данным, известно о двух погибших — взрослом и ребенке. Bild со ссылкой на данные местной полиции ранее писал о четырех погибших и более 200 пострадавших в результате наезда. Spiegel со ссылкой на службы безопасности, как и Haute, сообщал о пяти жертвах.

Ярмарку после случившегося закрыли. Изначально планировалось, что она будет открыта до 29 декабря.