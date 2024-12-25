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Военная операция на Украине ,  
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Дроны повредили соцобъект и гараж предприятия в Белгородской области

ВСУ атаковали беспилотниками село и хутор в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области украинские дроны атаковали хутор Шаховка в Волоконовском районе и село Грузское в Борисовском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в хуторе беспилотник ударил по социальной инфраструктуре: «в здании выбиты окна, посечены фасад и дверь». Село БПЛА атаковали дважды, в результате была повреждена крыша гаража на территории сельскохозяйственного предприятия.

«Никто не пострадал», — отметил Гладков.

Глава Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на 12 населенных пунктов
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее, 22 декабря ВСУ в течение суток атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, сообщил Гладков. Украинская армия нанесла удары по селам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово, Ясные Зори, Козинка, Новостроевка-Вторая, Рождественка, Мокрая Орловка, хутору Нижние Мельницы и городу Шебекино, перечислил в своей публикации губернатор. Населенные пункты подверглись атакам беспилотников и артиллерийскому обстрелу. 

В результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в селах Рождественка и Мокрая Орловка повреждены два частных дома и надворные постройки на территории домовладений, отметил Гладков. В остальных местах разрушений нет, пострадавших не было нигде.

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Белгородская область БПЛА Вячеслав Гладков
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Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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