Дроны повредили соцобъект и гараж предприятия в Белгородской области

В Белгородской области украинские дроны атаковали хутор Шаховка в Волоконовском районе и село Грузское в Борисовском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в хуторе беспилотник ударил по социальной инфраструктуре: «в здании выбиты окна, посечены фасад и дверь». Село БПЛА атаковали дважды, в результате была повреждена крыша гаража на территории сельскохозяйственного предприятия.

«Никто не пострадал», — отметил Гладков.

Ранее, 22 декабря ВСУ в течение суток атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, сообщил Гладков. Украинская армия нанесла удары по селам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово, Ясные Зори, Козинка, Новостроевка-Вторая, Рождественка, Мокрая Орловка, хутору Нижние Мельницы и городу Шебекино, перечислил в своей публикации губернатор. Населенные пункты подверглись атакам беспилотников и артиллерийскому обстрелу.

В результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в селах Рождественка и Мокрая Орловка повреждены два частных дома и надворные постройки на территории домовладений, отметил Гладков. В остальных местах разрушений нет, пострадавших не было нигде.