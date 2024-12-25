В Белгородской области под удары дронов попали четыре автомобиля
Четыре автомобиля в Белгородской области были атакованы беспилотниками вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Предварительно, пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.
Гладков отметил, что на дороге Белгород — Шебекино дрон атаковал грузовик, в результате чего у него была повреждена тормозная система. ВСУ также нанесли удар по легковушке, которая ехала по трассе Муром — Нечаевка, у нее осколками поврежден кузов, добавил глава региона.
После удара FPV-дроном по легковой машине в селе Долгое у машины выбило стекла, а легковушке в селе Нечаевка Белгородского района кузов повредили осколки взорвавшегося рядом беспилотника.
Ночью 25 декабря Гладков сообщил, что дроны атаковали хутор Шаховка в Волоконовском районе и село Грузское в Борисовском районе. В хуторе беспилотник ударил по социальной инфраструктуре, а в селе была повреждена крыша гаража на территории сельскохозяйственного предприятия. «Никто не пострадал», — отметил тогда губернатор.
Читайте РБК в Telegram.
Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена
Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году
Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В России начались продажи нового флагманского седана Kia
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов