В Белгородской области под удары дронов попали четыре автомобиля

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Четыре автомобиля в Белгородской области были атакованы беспилотниками вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что на дороге Белгород — Шебекино дрон атаковал грузовик, в результате чего у него была повреждена тормозная система. ВСУ также нанесли удар по легковушке, которая ехала по трассе Муром — Нечаевка, у нее осколками поврежден кузов, добавил глава региона.

После удара FPV-дроном по легковой машине в селе Долгое у машины выбило стекла, а легковушке в селе Нечаевка Белгородского района кузов повредили осколки взорвавшегося рядом беспилотника.

Ночью 25 декабря Гладков сообщил, что дроны атаковали хутор Шаховка в Волоконовском районе и село Грузское в Борисовском районе. В хуторе беспилотник ударил по социальной инфраструктуре, а в селе была повреждена крыша гаража на территории сельскохозяйственного предприятия. «Никто не пострадал», — отметил тогда губернатор.