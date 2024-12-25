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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области под удары дронов попали четыре автомобиля

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Четыре автомобиля в Белгородской области были атакованы беспилотниками вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что на дороге Белгород — Шебекино дрон атаковал грузовик, в результате чего у него была повреждена тормозная система. ВСУ также нанесли удар по легковушке, которая ехала по трассе Муром — Нечаевка, у нее осколками поврежден кузов, добавил глава региона.

После удара FPV-дроном по легковой машине в селе Долгое у машины выбило стекла, а легковушке в селе Нечаевка Белгородского района кузов повредили осколки взорвавшегося рядом беспилотника.

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Ночью 25 декабря Гладков сообщил, что дроны атаковали хутор Шаховка в Волоконовском районе и село Грузское в Борисовском районе. В хуторе беспилотник ударил по социальной инфраструктуре, а в селе была повреждена крыша гаража на территории сельскохозяйственного предприятия. «Никто не пострадал», — отметил тогда губернатор.

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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