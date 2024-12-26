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Политика ,  
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Суд в Москве арестовал мужчину по статье о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал фигуранта Чистякова по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал мужчину по делу о государственной измене (ст. 275 УК), карточка дела опубликована в судебной базе.

Имя арестованного — Чистяков Е.В, его личность и другие подробности уголовного дела не уточняются. По этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.

На этой неделе, 24 декабря, ФСБ задержала по делу о госизмене двух человек. Первый из них за вознаграждение передавал сведения о военных объектах Украине, а также сфотографировал изделия современной разработки военно-промышленного комплекса, заявило ведомство.

Второй мужчина работал на режимном предприятии. По данным ведомства, он поддерживал связь с украинскими спецслужбами. За вознаграждение мужчина передавал киевской стороне данные о российской армии, в том числе о подразделениях в зоне военной операции, считают в спецслужбе.

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