Суд в Москве арестовал мужчину по статье о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал мужчину по делу о государственной измене (ст. 275 УК), карточка дела опубликована в судебной базе.
Имя арестованного — Чистяков Е.В, его личность и другие подробности уголовного дела не уточняются. По этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.
На этой неделе, 24 декабря, ФСБ задержала по делу о госизмене двух человек. Первый из них за вознаграждение передавал сведения о военных объектах Украине, а также сфотографировал изделия современной разработки военно-промышленного комплекса, заявило ведомство.
Второй мужчина работал на режимном предприятии. По данным ведомства, он поддерживал связь с украинскими спецслужбами. За вознаграждение мужчина передавал киевской стороне данные о российской армии, в том числе о подразделениях в зоне военной операции, считают в спецслужбе.
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