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Военная операция на Украине ,  
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Задержанный за госизмену рассказал о передаче Киеву фото разработок ВПК

Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ опубликовала кадры допроса задержанного за госизмену работника режимного предприятия.

Задержанный за госизмену рассказал о передаче Киеву фото разработок ВПК
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«Примерно полгода назад на меня вышел Алексей из Украины и предложил передать сведения за вознаграждение. Также [я] передал координаты военных объектов и фотографии изделия современной разработки военно-промышленного комплекса», — рассказывает мужчина на видео. 

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Киева
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Ранее 24 декабря ФСБ задержала работника режимного предприятия, который, по данным ведомства, установил и поддерживал связь с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение он передавал Киеву данные о российской армии, в том числе о подразделениях в зоне спецоперации, заявили в ФСБ.

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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