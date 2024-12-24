Задержанный за госизмену рассказал о передаче Киеву фото разработок ВПК
ФСБ опубликовала кадры допроса задержанного за госизмену работника режимного предприятия.
«Примерно полгода назад на меня вышел Алексей из Украины и предложил передать сведения за вознаграждение. Также [я] передал координаты военных объектов и фотографии изделия современной разработки военно-промышленного комплекса», — рассказывает мужчина на видео.
Ранее 24 декабря ФСБ задержала работника режимного предприятия, который, по данным ведомства, установил и поддерживал связь с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение он передавал Киеву данные о российской армии, в том числе о подразделениях в зоне спецоперации, заявили в ФСБ.
Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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