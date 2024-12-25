В Челябинской области при пожаре погибли трое детей
В поселке Беловка Челябинской области при пожаре в частном доме погибли трое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«При тушении пожара в селе Беловка обнаружены тела мальчиков трех, пяти и семи лет. Их отец от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.
Над ликвидацией пожара работали 12 специалистов и три единицы техники. К месту происшествия были направлены испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.
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