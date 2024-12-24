При пожаре в Алтайском крае погибли трое детей многодетных родителей

Фото: МЧС России

Пожар в двухквартирном доме привел к гибели троих детей в селе Дружба в Алтайском крае, сообщает МЧС России. Родители успели вывести из горящего здания 16-летнего сына и 12-летнюю дочь, которая скончалась после эвакуации. Старший сын, 22 лет, и 14-летняя дочь остались в доме и погибли.

Родители и их 16-летний сын с ожогами доставлены в больницу, сообщают «Аргументы и факты Барнаул».

Площадь возгорания составила 75 кв. м, для ликвидации были задействованы 20 специалистов МЧС. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Прокуратура Алтайского края начала проверку соблюдения законодательства о защите детей в связи с трагедией, сообщает пресс-служба ведомства. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет).