При пожаре в Алтайском крае погибли трое детей многодетных родителей
Пожар в двухквартирном доме привел к гибели троих детей в селе Дружба в Алтайском крае, сообщает МЧС России. Родители успели вывести из горящего здания 16-летнего сына и 12-летнюю дочь, которая скончалась после эвакуации. Старший сын, 22 лет, и 14-летняя дочь остались в доме и погибли.
Родители и их 16-летний сын с ожогами доставлены в больницу, сообщают «Аргументы и факты Барнаул».
Площадь возгорания составила 75 кв. м, для ликвидации были задействованы 20 специалистов МЧС. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
Прокуратура Алтайского края начала проверку соблюдения законодательства о защите детей в связи с трагедией, сообщает пресс-служба ведомства. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет).
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