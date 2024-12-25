Фермера и гендиректора задержали после гибели шести рабочих при пожаре
Генерального директора животноводческого комплекса ООО «Мир» и главу крестьянского хозяйства в Татарстане задержали по делу о пожаре на территории фермы, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
По данным следствия, в 2023 году глава хозяйства арендовал у комплекса нежилое здание в поселке Малореченский под Елабугой для проживания в нем работников фермы.
В ведомстве добавили, что комплекс должен был обеспечить нормальную эксплуатацию объекта, а хозяйство — соблюдать правила пожарной безопасности. Однако «на объекте не было организовано круглосуточное дежурство персонала, отсутствовали системы автоматической установки пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией», отметили в управлении СК.
Пожар произошел в ночь на 24 декабря. Сгорел деревянный барак, в котором находились 39 граждан Узбекистана, шестеро из них погибли. Площадь пожара составила около 300 кв. м. В тушении участвовали 14 специалистов и четыре единицы спецтехники.
Следователи возбудили дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: причинение смерти по неосторожности, халатность, организация незаконной миграции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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