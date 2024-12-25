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Одесского экс-военкома на выходе из СИЗО задержали по новому делу

Фото: Кирилл Чуботин / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Global Look Press

Государственное бюро расследований Украины задержало в Киеве на выходе из СИЗО Евгения Борисова, бывшего военкома Одессы. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

«Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора, он планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу», — говорится в сообщении ГБР.

Впервые Борисова задержали по обвинению в незаконном обогащении. Из СИЗО бывший военком вышел после внесения за него залога в 39,364 млн гривен.

Экс-военкома Одессы после уплаты залога задержали по новому обвинению
Политика
Евгений Борисов

Сотрудники правоохранительных органов вновь задержали Борисова, так как, по информации следствия он организовал себе оформление небоевой травмы.

«На основании ошибочного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК (медико-социальной экспертизы, РБК) ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 480 гривен за период апрель—июнь 2022 года», — сообщили в ГБР.

В рамках еще одного уголовного производства суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) дом площадью 857 кв. м. стоимостью €4 млн и офис площадью 223,9 кв. м. стоимостью €510 тыс. в испанском курорте Марбелья. Дом принадлежал матери бывшего военкома, офис — жене.

Также суд передал АРМА принадлежавшие жене, матери и теще Борисова автомобили Mercedes-Benz EQV стоимостью 2,9 млн гривен, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн гривен и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 млн гривен.

Евгения Борисова не первый раз задерживают на выходе из СИЗО. В мае, когда он был помещен в изолятор по делу о незаконном обогащении на 188 млн гривен ($5 млн), он заплатил залог, вышел из СИЗО и был сразу задержан по новому обвинению: Борисов подозревался в легализации доходов на 142 млн гривен ($3,5 млн). В том случае ГБР также объяснило задержание тем, что экс-военком собирался скрыться.

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военком Одесса Украина Евгений Борисов
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