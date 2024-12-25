Одесского экс-военкома на выходе из СИЗО задержали по новому делу

Фото: Кирилл Чуботин / Global Look Press

Государственное бюро расследований Украины задержало в Киеве на выходе из СИЗО Евгения Борисова, бывшего военкома Одессы. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

«Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора, он планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу», — говорится в сообщении ГБР.

Впервые Борисова задержали по обвинению в незаконном обогащении. Из СИЗО бывший военком вышел после внесения за него залога в 39,364 млн гривен.

Сотрудники правоохранительных органов вновь задержали Борисова, так как, по информации следствия он организовал себе оформление небоевой травмы.

«На основании ошибочного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК (медико-социальной экспертизы, РБК) ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 480 гривен за период апрель—июнь 2022 года», — сообщили в ГБР.

В рамках еще одного уголовного производства суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) дом площадью 857 кв. м. стоимостью €4 млн и офис площадью 223,9 кв. м. стоимостью €510 тыс. в испанском курорте Марбелья. Дом принадлежал матери бывшего военкома, офис — жене.

Также суд передал АРМА принадлежавшие жене, матери и теще Борисова автомобили Mercedes-Benz EQV стоимостью 2,9 млн гривен, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн гривен и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 млн гривен.

Евгения Борисова не первый раз задерживают на выходе из СИЗО. В мае, когда он был помещен в изолятор по делу о незаконном обогащении на 188 млн гривен ($5 млн), он заплатил залог, вышел из СИЗО и был сразу задержан по новому обвинению: Борисов подозревался в легализации доходов на 142 млн гривен ($3,5 млн). В том случае ГБР также объяснило задержание тем, что экс-военком собирался скрыться.