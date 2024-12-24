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Погибшие при пожаре в Елабуге оказались гражданами Узбекистана

СК: при пожаре в Елабуге погибли шестеро граждан Узбекистана
Фото: СУ СК России по Республике Татарстан
Фото: СУ СК России по Республике Татарстан

Шестеро погибших при пожаре на агрофирме под Елабугой в поселке Малореченский в Татарстане оказались гражданами Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Республике Татарстан.

Следствие установило, что сгорел деревянный барак, в котором находились 39 граждан Узбекистана. По данным МЧС, самостоятельно из барака вышли 33 человека, тела шести погибших мужчин пожарные обнаружили при тушении.

Шесть человек погибли при пожаре в бараке с рабочими в Татарстане
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Фото:МЧС России

Возгорание произошло в ночь на 24 декабря на территории животноводческого комплекса ООО «Мир». По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 109 — причинение смерти по неосторожности;
  • ст. 293 — халатность;
  • ст. 322.1 — организация незаконной миграции;
  • ст. 238 — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Накануне начальник управления по вопросам миграции МВД Татарстана Марат Галеев сообщил, что в Татарстане на 40% выросло число выдворенных мигрантов. Всего за пределы России в 2024 году отправили 4,9 тыс. незаконно проживающих на территории страны человек при 4,1 тыс. выдворенных в 2023-м. Также 5 тыс. иностранных граждан в текущем году запретили въезд из-за нарушения миграционного законодательства.

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Теги
пожар рабочие Татарстан Узбекистан
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