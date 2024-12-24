СК возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в бараке

Фото: СУ СК России по Республике Татарстан

Следователи возбудили уголовное дело о гибели шести человек в результате пожара на животноводческом комплексе ООО «Мир» в Татарстане, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Уголовное дело открыто по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ст. 293 (халатность), ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса России.

По версии следствия, пожар произошел в деревянном бараке животноводческого комплекса в поселке Малореченский Елабужского района. В помещении находились 39 граждан Узбекистана. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, тела шести мужчин пожарные обнаружили при тушении, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила около 300 кв. м. В тушении участвовали 14 специалистов и четыре единицы техники.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и назначают необходимые экспертизы.

20 декабря в центре Ростова случился пожар на трехэтажном складе электрооборудования. Пожарными было ликвидировано открытое горение на площади 800 кв. м. Областная прокуратура организовала проверку инцидента.