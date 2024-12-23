В ДНР объявлен в розыск наемник из Литвы Альбертас Глазаускас

В ДНР наемника из Литвы объявили в международный розыск

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Наемник из Литвы Альбертас Глазаускас объявлен в международный розыск, сообщила Генпрокуратура России.

«Прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Литовской Республики Альбертаса Глазаускаса», — говорится в сообщении.

Мужчину заочно обвиняют по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса России — участие наемника в вооруженном конфликте. Уголовное дело в отношении него направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2022 году Глазаускас прибыл из Польши на Украину, после чего с апреля 2022 года по октябрь 2024 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в составе Полка имени Кастуся Калиновского. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 2,2 млн руб., говорится в сообщении ведомства.

Суд заочно избрал в отношении Глазаускаса меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина объявлен в международный розыск.

В конце октября СК завел дело на американского наемника Роберта Вертмана, участвовавшего в нападении ВСУ на Курскую область. В ноябре в Курске арестовали воевавшего на стороне украинской армии и попавшего в плен британца Джеймса Скотта Риса Андерсона. В середине декабря дипломат Юлия Жданова сообщила, что Россия ликвидировала около 6,5 тыс. из 15 тыс. прибывших на Украину иностранных наемников.